Гройсман: Правительство приступило к выполнению госбюджета на 2017 год

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины должен принять ряд решений и сразу после этого правительство приступит к выполнению закона о государственном бюджете на 2017 год.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба правительства.

"Сразу после подписания закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" правительство переходит к его выполнению. Премьер-министр отметил, что Кабинет министров еще должен принять ряд решений", - сообщил Гройсман.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в бюджете на следующий год сохранена децентрализация, в частности по повышению ответственности местной власти.

Также, по его словам, в бюджете запланированы меры для обеспечения граждан Украины медикаментами и повышенными минимальными зарплатами.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2017 год в ночь на 21 декабря 2016 года. Законопроект поддержали 274 народных депутата. Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Кабинет министров Украины тесно сотрудничал с парламентом при подготовке государственного бюджета.