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Антимонопольный комитет внезапно выписал штраф ПриватБанку
26.12.2016 20:18

Антимонопольный комитет внезапно выписал штраф ПриватБанку

Антимонопольный комитет Украины выписал национализированному ПАО "ПриватБанк" штраф в размере 82 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Национализированный ПриватБанк обвинили в подаче информации в АМКУ в неполном объеме.

"Оштрафовано ПАО коммерческий банк ПриватБанк на 82 тыс. 600 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию Председателя Комитета в установленный им срок", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, национализация ПриватБанка дает мошенникам новую возможность заработать – растерянным клиентам финучреждения стали поступать странные звонки от якобы сотрудников кредитного отдела.  В частности, мошенники предлагают оплатить кредит по новым реквизитам из-за прехода банка в государственную собственность. 

Кроме того, комики студии "Квартал-95" поделились своим мнением об основных последствиях национализации ПриватБанка. Они саркастически прокомментировали новогодние очереди, которые в конце 2016 года можно увидеть не в супермаркетах, а около банкоматов ПриватБанка. 

Теги материала: Антимонопольный комитет, штраф, ПриватБанк
Новости СМИ2
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