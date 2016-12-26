Антимонопольный комитет внезапно выписал штраф ПриватБанку

MIGnews.com.ua

Антимонопольный комитет Украины выписал национализированному ПАО "ПриватБанк" штраф в размере 82 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Национализированный ПриватБанк обвинили в подаче информации в АМКУ в неполном объеме.

"Оштрафовано ПАО коммерческий банк ПриватБанк на 82 тыс. 600 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию Председателя Комитета в установленный им срок", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, национализация ПриватБанка дает мошенникам новую возможность заработать – растерянным клиентам финучреждения стали поступать странные звонки от якобы сотрудников кредитного отдела. В частности, мошенники предлагают оплатить кредит по новым реквизитам из-за прехода банка в государственную собственность.