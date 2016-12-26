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Украина поднялась в рейтинге мировых экономик
26.12.2016 20:11

Украина поднялась в рейтинге мировых экономик

Украина поднялась рейтинге конкурентоспособных экономик стран мира до 64 места.

Соответствующий отчет Global Sustainable Competitiveness Index опубликовал научно-исследовательский институт SolAbility.

Отметим, что в этом рейтинге государства сравниваются по уровню развития и устойчивости экономики. 

Каждой стране было определено число баллов из 100.

Рейтинг возглавила Швеция с 60,9 баллами, после нее идет Норвегия с 59,4 баллами, а затем Финляндия с 56, 2 баллами.

Кроме того, Дания, Исландия, Словения, Швейцария, Ирландия и Люксембург также попали в первую десятку самых конкурентоспособных государств.

Россия по сранению с предыдущим годом опустилась с 33 места до 45. При этом Украина поднялась до 64 места, по сравнению с 86 местом в 2015 году.

Стоит отметить, что рейтинг государств, обладающих лучшими инструментами для стимулирования роста экономики составляется на модели конкурентоспособности, включающей в себя доступность природного капитала, управление государством, интеллектуальный капитал, ресурсы и социальную сплоченность.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, крупнейшая в мире консалтинговая фирма Mercer опубликовала индекс качества жизни в разных городах мира и представила список "худших городов". На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы. Лидером списка был назван Киев из-за противостояния с Россией, большого количества опасных протестов, а также краж. За столицей Украины следуют Белград и Афины.

Кроме того, авторитетный журнал The Economist назвал Колумбию страной 2016 года. Свой выбор издание обосновало не только экономическим состоянием страны, но и тем, насколько ее власть улучшила жизнь граждан.

Теги материала: рост, экономическое развитие, рейтинг
Новости СМИ2
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