Украина поднялась в рейтинге мировых экономик

Украина поднялась рейтинге конкурентоспособных экономик стран мира до 64 места.
Соответствующий отчет Global Sustainable Competitiveness Index опубликовал научно-исследовательский институт SolAbility.
Отметим, что в этом рейтинге государства сравниваются по уровню развития и устойчивости экономики.
Каждой стране было определено число баллов из 100.
Рейтинг возглавила Швеция с 60,9 баллами, после нее идет Норвегия с 59,4 баллами, а затем Финляндия с 56, 2 баллами.
Кроме того, Дания, Исландия, Словения, Швейцария, Ирландия и Люксембург также попали в первую десятку самых конкурентоспособных государств.
Россия по сранению с предыдущим годом опустилась с 33 места до 45. При этом Украина поднялась до 64 места, по сравнению с 86 местом в 2015 году.
Стоит отметить, что рейтинг государств, обладающих лучшими инструментами для стимулирования роста экономики составляется на модели конкурентоспособности, включающей в себя доступность природного капитала, управление государством, интеллектуальный капитал, ресурсы и социальную сплоченность.
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