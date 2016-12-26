Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин

MIGnews.com.ua

С пятницы, 23 декабря, по понедельник, 26 декабря, в крупнейших сетях автозаправочных станций выросли цены на бензин.

Об этом сообщает OilNews со ссылкой на "Консалтинговую группу "А-95".

В сетях АЗС WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO цена на топливо повысилась на 40-50 коп./л.

Так, стоимость бензина А-95 составляет 25,50 грн/л, а дизельного топлива - 22,50 грн/л.

Кроме того, крупная консолидированная сеть автозаправочных станций группы "Приват" тоже повысила цена на все виды топлива на 50 коп./л.

Таким образом, бензин А-95 на АЗС "Авиас", "Мавекс", ANP и "Укрнафта" стоит 22,65-22,70 грн/л, дизельное топливо - 20,50-20,55 грн/л.

Стоит отметить, что стоимость всех видов топлива также повысилась в большинстве региональных АЗС.