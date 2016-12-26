НБУ: Магазины должны принимать изношенные банкноты и не могут выдавать их на сдачу

Торговые учреждения и сферы услуг должны принимать изношенные банкноты гривен всех номиналов, не вызывающие сомнения в подлинности.
Об этом сообщает Национальный банк Украины в Facebook.
При этом выдавать подобные банкноты в качестве сдачи учреждения не имеют права. Изношенные банкноты они должны сдать в банк вместе с выручкой.
"В то же время учреждения торговли и сферы услуг обязаны не выдавать на сдачу эти полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", - отмечают в НБУ.
Стоит отметить, что изношенными считаются купюры с потертостями, с частичной потерей красок на изображениях, разрыхленные и утратившие жесткость бумаги, также банкноты имеющие общие или местные загрязнения, пятна и надписи, штампы, надрывы, дырки, оборванные края или углы и склеенные банкноты.
Кпроме того, Нацбанк уточняет, что все банки должны безвозмездно и без любых ограничений обменивать испорченные купюры на пригодные.
Как сообщал MIGnews.com.uа, глава НБУ Валерия Гонтарева уже намекнула украинцам, что вскоре в обиходе появится новая купюра номиналом 1000 гривен. По информации некоторых СМИ, "тысяча" уже разработана и ее украшает якобы писатель Пантелеймон Кулиш. Эксперты считают, что введение в оборот банкноты нового номинала пока преждевременно. Банковский эксперт Василий Горбаль считает, что сейчас важнее вернуть доверие населения к банковскому сектору. А ввод в оборот купюры в 1000 гривен может вызвать панику из-за возможной инфляции.