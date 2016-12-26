НБУ: Магазины должны принимать изношенные банкноты и не могут выдавать их на сдачу

MIGnews.com.ua

Торговые учреждения и сферы услуг должны принимать изношенные банкноты гривен всех номиналов, не вызывающие сомнения в подлинности.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в Facebook.

При этом выдавать подобные банкноты в качестве сдачи учреждения не имеют права. Изношенные банкноты они должны сдать в банк вместе с выручкой.

"В то же время учреждения торговли и сферы услуг обязаны не выдавать на сдачу эти полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", - отмечают в НБУ.

Стоит отметить, что изношенными считаются купюры с потертостями, с частичной потерей красок на изображениях, разрыхленные и утратившие жесткость бумаги, также банкноты имеющие общие или местные загрязнения, пятна и надписи, штампы, надрывы, дырки, оборванные края или углы и склеенные банкноты.

Кпроме того, Нацбанк уточняет, что все банки должны безвозмездно и без любых ограничений обменивать испорченные купюры на пригодные.