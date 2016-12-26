СМИ: В Украине разработана купюра в 1000 гривен

MIGnews.com.ua

Глава НБУ Валерия Гонтарева уже намекнула украинцам, что вскоре в обиходе появится новая купюра номиналом 1000 гривен. По информации некоторых СМИ, "тысяча" уже разработана и ее украшает якобы писатель Пантелеймон Кулиш, пишет Сегодня.

"Могу вам сказать, что Пантелеймона там нет, а остальное пока давайте подержим в тайне", - заявила Гонтарева.

Эксперты считают, что введение в оборот банкноты нового номинала пока преждевременно.

"В этом нет надобности, потому что существующих номиналов вполне достаточно, чтобы покупать товары и услуги. Тем более что появление нового большого номинала обычно свидетельствует о стремительном обесценивании валюты, а у нас на данный момент его нет, - говорит глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.- Кроме того, существующие номиналы гривни адекватно соотносятся с номиналом твердых валют (евро и доллара). К примеру, в США средняя зарплата - $3,5 тыс. при максимальном номинале валюты в $100, а в Украине та же средняя зарплата - 3,5 тыс. грн, при этом у нас максимальный номинал - 500 грн".

Банковский эксперт Василий Горбаль считает, что сейчас важнее вернуть доверие населения к банковскому сектору. А ввод в оборот купюры в 1000 гривен может вызвать панику из-за возможной инфляции.

"Хотя на самом деле это ровным счетом ни о чем не говорит - во многих европейских странах с умеренной инфляцией есть крупные номиналы, которые используются лишь для банковских расчетов, - говорит Горбаль. - Кроме того, в мире уже давно идут по пути изъятия крупных купюр - в ЕС, например, планируют изъять из оборота банкноту в 500 евро".

Экономист Алексей Геращенко уверен, что появление новой купюры никак не повлияет на финсектор. "Если банк заказывает определенную сумму, то в экономику поступает именно она, без разницы, какими именно купюрами, - говорит он. - А вот оплачивать крупные сделки наличными станет легче".

В то же время, экономист Иван Никитченко допускает, что появление купюры номиналом в 1000 грн - вопрос времени. "Появление 1000 гривен в обороте вполне логичное и ожидаемое событие - темпы инфляции растут, цены растут. И если она не появится в 2017-м, то появится через год", - считает Никитченко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Российской Федерации в результате голосования за новые символы российских банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей выиграли украинский город Севастополь и регион Дальнего Востока.