НБУ стал владельцем "Буковеля", "Бориважа" и боингов

MIGnews.com.ua

ПриватБанк в процессе докапитализации летом 2016 года стал собственником горнолыжного курорта "Буковель", компании "Бориваж", самолетов "Боинг" и многого другого. Все это - активы акционеров, находящиеся в залоге у НБУ. Об этом в эфире радио "Вести"сообщила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, пишет Интерфакс-Украина.

"Летом этого года многие из тех активов, которые у нас в залоге, мы заставили банк взять на баланс. Они на балансе, значит, они принадлежат государственному банку", - сказала глава Нацбанка, уточнив, что всего на баланс поставили 31 млрд грн из кредитного портфеля объемом порядка 170 млрд грн.

Однако Гонтарева не смогла гарантировать, что на момент перехода ПриватБанка под контроль государства эти активы принадлежали банку. "Выполнив наш норматив, они тут же один из активов убрали. Это называется мошенничество. ...Я не могу вам сказать, что акционеры и менеджмент делали в последние несколько дней (перед вводом 19 декабря временной администрации, - ред.) … Страна узнает, я не хотела бы сейчас комментировать", - сказала глава Нацбанка.

"За мою каденцию мы помогли ПриватБанку при оттоках ликвидности в 2014 - начале 2015 года порядка 9 млрд грн и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию господина Коломойского", - заявила Гонтарева.

Она подчеркнула, что ради усиления залогов по кредитам, которые выдавались ранее, НБУ активно работал с ПриватБанком. "Когда мы брали залоги, они не находились у банка, потому что у банка портфель состоял из пустышек, не имея никаких залогов и никаких реальных активов. Поэтому нам в залоги акционеры дали свой собственный бизнес: например, компанию "Бориваж", "Буковель", самолеты ("Боинги" и еще...)", - рассказала глава НБУ и добавила, что практически весь кредитный портфель покрыт личными гарантиями Коломойского "по всем его активам - это когда он гарантирует, что если банк не погасит, то погасит лично он из всех своих сбережений".

Как сообщал MIGnews.com.uа, один из бывших совладельцев ПриватБанка Игорь Коломойский, комментируя ситуацию с национализацией, заявил, что ПриватБанк "стал жертвой произвола НБУ".