Коломойский о национализации ПриватБанка: Это был произвол НБУ

MIGnews.com.ua

Один из бывших совладельцев ПриватБанка Игорь Коломойский впервые после национализации банка прокомментировал ситуацию, пишет ТСН.

В письменном комментарии Коломойский охарактеризовал переход ПриватБанка в государственную собственность тремя тезисами.

Для начала он поблагодарил Кабинет министров и лично Владимира Гройсмана. "Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету министров с предложением о передаче ПриватБанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - написал Коломойский.

При этом он заявил, что ПриватБанк "стал жертвой произвола НБУ". "У ПриватБанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики", - заявил он.

При этом Коломойский подчеркнул, что "нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить ПриватБанк. И, к сожалению, у него это получилось".

Однако, по словам олигарха, самое важное то, что из-за национализайии не пострадали клиенты банка. "Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное - это клиенты ПриватБанка. Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить ПриватБанк. Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном история расставит все по своим местам", - считает он.

При этом Коломойский надеется на то, что государство как новый акционер и господин Шлапак как глава нового правления будут высоко нести знамя "ПриватБанка", найдут общий язык со всеми клиентами банка, сохранят и приумножат его высокие стандарты. "Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия", - подытожил Коломойский.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 22 декабря глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что ФГВВ списал 29,4 млрд гривен долгов ПриватБанка перед акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.