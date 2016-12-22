Украина рекордно увеличила экспорт услуг и товаров в ЕС

MIGnews.com.ua

Украина по итогам 9 месяцев Украина увеличила экспорт товаров и услуг в Европейский союз до $11,4 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем 6,5 миллиарда, которые зафиксированы в первом полугодии.

Данную информацию Министерства экономического развития и торговли Украины, передает УНИАН.

Также отмечается, что доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составила 35,7%. По итогам 2015 года этот показатель составлял 32,8%, в 2014 году - 31,8%. Около 85,4% ($9,8 млрд) объема экспорта составляли товары, около 14,6% ($2,2 млрд) - услуги.

Товарную номенклатуру экспорта составляли: продукция АПК и пищевой промышленности ($2,9 млрд), продукция металлургии ($2,3 млрд), продукция машиностроения ($1,6 млрд), минеральная продукция ($1 млрд), продукция деревообрабатывающей промышленности ($664 млн), продукция легкой промышленности ($608 млн), продукция химической промышленности ($348,3 млн), другие промышленные товары ($373,7 млн)

Минэкономразвития также приводит сравнительные данные торговли с другими партнерами. В частности, в первую десятку торговых партнеров Украины, кроме ЕС, вошли Российская Федерация (14,9% объема экспорта, или $4,77 млрд), Турция (5,2% - $1,65 млрд), Египет (5% - $1,6 млрд), Китай (4,6% - $1,5 млрд), Индия (3,9% - $1,2 млрд), США (2,5% - $800 млн), Беларусь (2,1% - $687 млн), Израиль (1,5% - $478 млн), Саудовская Аравия (1,4% - $450 млн) и Швейцария (1,2% - $387 млн).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экономика Украины на протяжении нынешнего года, по сравнению с предыдущими периодами, показала минимальный рост.