Дубилет обвинил Гонтареву в целенаправленном уничтожении ПриватБанка

MIGnews.com.ua

Бывший директор по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрий Дубилет прокомментировал политику главы Национального Банка Украины, заявив, что Валерия Гонтарева с приходом на занимаемую должность проводила целенаправленную политику по уничтожению ПриватБанка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что нынешняя ситуация с состоянием дел в финансовом учреждении показывается в СМИ очень "однобоко". В своем сообщении Дубилет попытался пояснить истинное состояние дел.

"Скажу откровенно. До последнего момента я занимался в банке практически только ИТ-проектами, и только сейчас, когда весь этот ужас состоялся, я попытался разобраться, что же там, черт возьми, произошло. У меня просто нет слов описать свое состояние, когда я узнал все подробности от Александра Дубилета и остальных коллег, задействованных в дискуссиях с НБУ", - написал он.

Дубилет также утверждает, что "дырка в бюджете Привата в 148 миллиардов гривен" образовалась не из-за бездарного руководства и вывода активов из банка, а в связи с "несправедливым изменением правил игры от НБУ". При этом Нацбанк использует выданное ПриватБанку финансирование для покрытия оттока депозитов как эффективный инструмент давления.

Экс-директор ПриватБанка по информационным технологиям добавил, что именно по инициативе государства был организован ряд информационных атак на учреждение, которые посеяли панику среди клиентов. Кроме этого сейчас украинские компании плохо обслуживают кредиты в связи с кризисом в стране, "а не потому, что они с кем-то связаны".

На своей странице Дубилет обратился ко всем гражданам и призвал почитать перечень самых явных постулатов.

"А если вам лень читать (но все равно лучше прочитайте!), то ознакомьтесь хотя бы с этими постулатами:

Постулат 1. “Дырка 148 млрд” образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, несправедливого изменения правил игры от НБУ.

Постулат 2. Украинские компании плохо обслуживают кредиты потому, что в стране кризис, а не потому, что они с кем-то связаны.

Постулат 3. НБУ отменил международные стандарты определения связанных лиц и начал относить к связанным лицам всех подряд.

Постулат 4. НБУ использовал рефинансирование, выданное ПриватБанку на покрытие оттока депозитов, как инструмент давления.

Постулат 5. Государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди наших клиентов.

Главный постулат. С приходом к власти, Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка", - подытожил Дубилет.