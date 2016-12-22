Данилюк: Новый наблюдательный совет ПриватБанка уже готов к работе

MIGnews.com.ua

Новый наблюдательный совет ПриватБанка уже сформирован и будет представлен общественности в четверг вечером, 22 декабря. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne .

"Наблюдательный совет ПриватБанка уже сформирован. Вечером мы представим эту команду, в которую вошли два представителя от государства, представители международных организаций и независимые специалисты в банковской сфере", - подчеркнул министр.

"Вот такая комбинация профессионального Наблюдательного совета с высоким уровнем доверия, а также профессиональной команды, которая будет управлять непосредственно банком, и является залогом успеха в будущем", - подытожил Данилюк и добавил, что новая команда смотрит вперед и понимает что делать.

Также глава Минфина рассказал, что в среду вечером, 21 декабря, процедура перехода ПриватБанка государству завершилась.

"Акционером банка является Министерство финансов. Сейчас наша главная задача - продолжать развивать банк. Все знают, что такое ПриватБанк - 20 миллионам украинцев нравится сервис банка, и сейчас все ожидают, что он продолжить работать на том же уровне. Однако уверен, что с этой командой и при поддержке правительства банк станет лучше, будет развиваться и повышать качество обслуживания клиентов", - констатировал Данилюк.