Первый брифинг нового руководства ПриватБанка. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, новое руководство ПриватБанка проводит свой первый брифинг.

В мероприятии принимают участие министр финансов Украины Александр Данилюк, первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолив и глава правления ПриватБанка Александр Шлапак.