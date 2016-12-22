Первый брифинг нового руководства ПриватБанка. ТРАНСЛЯЦИЯ

В четверг, 22 декабря, новое руководство ПриватБанка проводит свой первый брифинг.
В мероприятии принимают участие министр финансов Украины Александр Данилюк, первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолив и глава правления ПриватБанка Александр Шлапак.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины является владельцем ПриватБанка от имени государства. Он уточнил, что национализировав самый крупный в Украине банк, государство стабилизировало само финансовое учреждение, сохранило средства его вкладчиков и обеспечило финансовую стабильность страны.