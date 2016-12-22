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Первый брифинг нового руководства ПриватБанка. ТРАНСЛЯЦИЯ
22.12.2016 12:14

Первый брифинг нового руководства ПриватБанка. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

В четверг, 22 декабря,  новое руководство ПриватБанка проводит свой первый брифинг.  

В мероприятии принимают участие министр финансов Украины Александр Данилюк, первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолив и глава правления ПриватБанка Александр Шлапак.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины является владельцем ПриватБанка от имени государства. Он уточнил, что национализировав самый крупный в Украине банк, государство стабилизировало само финансовое учреждение, сохранило средства его вкладчиков и обеспечило финансовую стабильность страны.  

Теги материала: ПриватБанк, брифинг, Данилюк, Шлапак, видео
Новости СМИ2
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