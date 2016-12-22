ПриватБанк стал полностью государственным

MIGnews.com.ua

ПриватБанк стал полностью государственным – 21 декабря Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписали договор о продаже 100% акций банка, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального депозитария, АБ "Укргазбанк", АО "Укрэксимбанк", - говорится в сообщении.

ФГВФЛ установил контроль над банком, подготовил его к переводу в госсобственность и обеспечил передачу новому владельцу: в течение 72 часов были сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходной баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - заявили в ФГВФЛ и почеркнули, что банк перешел в собственность государства всего за два дня.

По мнению специалистов ФГВФЛ, национализация и докапитализация ПриватБанка "позволит обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами банка как физическими, так и юридическими лицами, с сохранением валюты вкладов и других условий заключенных договоров".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил об успешной стабилизации банка.