Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" из-за секс-скандала

Во вторник, 31 октября, известного американского актера Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" после того, как он был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтони Рэппом, сообщает Корреспондент.
По данным источника, что вручение престижной телевизионной премии должно было состояться в следующем месяце.
"В свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", - отмечается в официальном сообщении Международной академии телевизионных искусств и наук.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, брат известного актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер рассказал о тяжелом и мрачном детстве после того, как вокруг него разразился сексуальный скандал. Отец Кевина Спейси был педофилом, тираном, деспотом и нацистом, державшим в ужасе жену и детей.