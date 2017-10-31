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Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" из-за секс-скандала
31.10.2017 13:58

Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" из-за секс-скандала

Во вторник, 31 октября, известного американского актера Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" после того, как он был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтони Рэппом, сообщает Корреспондент.

По данным источника, что вручение престижной телевизионной премии должно было состояться в следующем месяце.

"В свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", - отмечается в официальном сообщении Международной академии телевизионных искусств и наук.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, брат известного актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер рассказал о тяжелом и мрачном детстве после того, как вокруг него разразился сексуальный скандал. Отец Кевина Спейси был педофилом, тираном, деспотом и нацистом, державшим в ужасе жену и детей. 

Теги материала: Кевин Спейси, награда, номинация
Новости СМИ2
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