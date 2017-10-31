Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" из-за секс-скандала

MIGnews.com.ua

Во вторник, 31 октября, известного американского актера Кевина Спейси лишили номинации на премию "Эмми" после того, как он был обвинен в сексуальных домогательствах актером Энтони Рэппом, сообщает Корреспондент .

По данным источника, что вручение престижной телевизионной премии должно было состояться в следующем месяце.

"В свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", - отмечается в официальном сообщении Международной академии телевизионных искусств и наук.