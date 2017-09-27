Новый клип Зиброва вышел в тренды Youtube и набрал сотни тысяч просмотров

MIGnews.com.ua

Новый клип известного украинского артиста Павла Зиброва за сутки набрал почти 290 тысяч просмотров, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что в клипе на композицию "Викраду" 20-летняя дочь Павла Зиброва разбивает сердце популярному украинскому ведущему Тимуру Мирошниченко.

По данным источника, сценарий к клипу написала жена артиста Марина Зиброва. Сюжет построен вокруг 20-летней дочери Зиброва - Дианы и любовного треугольника, частью которого она является. В клипе Диана разбивает сердце популярному украинскому ведущему Тимуру Мирошниченко.

Кроме этого, клип стал подарком-сюрпризом для артиста к его юбилею.