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Победителем шоу "Голос страны" стал поющий священник
24.04.2017 07:18

Победителем шоу "Голос страны" стал поющий священник  Видеорепортаж

В воскресенье, 23 апреля, в Киеве состоялся финал песенного шоу "Голос страны". победу в котором одержал 33-летний священник Александр Клименко из Березани Киевской области.

На проекте Клименко был в команде Тины Кароль, и именно на него зрители отдали больше всего голосов.

Победа в шоу принесла священнику запись песни, клипа, трехмесячную ротацию на радио и квартиру в Киеве. Однако Клименко решил отдать все подарки (кроме квартиры, - ред.) Ингред Костенко, которая заняла второе место.

Стоит отметить, что для многих победа Александра Клименко не стала неожиданностью. Некоторые люди говорили, что священники в этом шоу еще не побеждали, другие же отмечали, что у священника действительно есть харизма и прекрасный голос.

По словам Клименко, он пришел на проект, чтобы образ священника вдохновил зрителей на молитву.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, во время прохождения проверки на государственной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд в Украину.

Теги материала: Голос країни, шоу, победа
Новости СМИ2
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