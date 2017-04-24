Победителем шоу "Голос страны" стал поющий священник

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В воскресенье, 23 апреля, в Киеве состоялся финал песенного шоу "Голос страны". победу в котором одержал 33-летний священник Александр Клименко из Березани Киевской области.

На проекте Клименко был в команде Тины Кароль, и именно на него зрители отдали больше всего голосов.

Победа в шоу принесла священнику запись песни, клипа, трехмесячную ротацию на радио и квартиру в Киеве. Однако Клименко решил отдать все подарки (кроме квартиры, - ред.) Ингред Костенко, которая заняла второе место.

Стоит отметить, что для многих победа Александра Клименко не стала неожиданностью. Некоторые люди говорили, что священники в этом шоу еще не побеждали, другие же отмечали, что у священника действительно есть харизма и прекрасный голос.

По словам Клименко, он пришел на проект, чтобы образ священника вдохновил зрителей на молитву.