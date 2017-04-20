Известного американского телеведущего уволили из-за сексуальных домогательств

MIGnews.com.ua

Известного американского ведущего Билла О'Рейли отстранили от работы на телеканале Fox News из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает aspekty.net .

Стоит отметить, что против журналиста периодически выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах, из-за чего более 50 спонсоров телеканала отказались предоставлять рекламу для его программы под названием "Фактор О’Рейли". Руководство было вынуждено уволить мужчину после того, как стало известно, что пять его бывших сотрудниц получили 13 миллионов долларов отступных. Сам телеведущий свою вину отрицает.

Кроме того, решение об отстранении О`Рейли приняли на чрезвычайном заседании совета директоров компании 21st Century Fox после множества юридических консультаций и тщательного анализа ситуации.