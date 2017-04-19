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Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"
19.04.2017 12:12

Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"  Видеорепортаж

Во вторник, 18 марта, певец Иван Дорн опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором показал, как сбривает усы и бороду.

Музыкант расставался с бородой постепенно, экспериментируя по ходу с усами различной формы. Сначала Дорн, выбрив себе бакенбарды, имитировал поведения агрессивного американского фермера с дефектами речи.

Следующим экспериментом стали казацкие усы, которые примерил на себя исполнитель.

Певец с казацкими усами исполнил отрывок казацкой песни из оперы Энеида Ивана Котляревского.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, певец Иван Дорн в интервью российскому спортивному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю назвал войну на Донбассе "ссорой двух собратьев". Помимо этого он рассказал, что не поддерживал АТО финансово. В социальных сетях возникла бурная дискуссия вокруг заявления Дорна. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Теги материала: Иван Дорн, казаки, песня, Видео
Новости СМИ2
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