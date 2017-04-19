Иван Дорн с казацкими усами спел отрывок из "Энеиды"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 18 марта, певец Иван Дорн опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором показал, как сбривает усы и бороду.

Музыкант расставался с бородой постепенно, экспериментируя по ходу с усами различной формы. Сначала Дорн, выбрив себе бакенбарды, имитировал поведения агрессивного американского фермера с дефектами речи.

Следующим экспериментом стали казацкие усы, которые примерил на себя исполнитель.

Певец с казацкими усами исполнил отрывок казацкой песни из оперы Энеида Ивана Котляревского.