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Новый клип "Ленинграда" набрал за сутки более 100 тысяч просмотров
15.02.2017 11:08

Новый клип "Ленинграда" набрал за сутки более 100 тысяч просмотров  Видеорепортаж

Во вторник, 14 февраля, известная группа "Ленинград" представила новый клип на песню "Кольщик", который чуть менее чем за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

Режиссером нового клипа стал известный Илья Найшуллер.

Стоит отметить, что "изюминкой" клипа стал видеоряд, который производиться в обратном порядке.

Но в сети уже появились версии монтажа клипа, где все события происходят с начала до конца, а не наоборот, как в оригинальном замысле режиссера.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российская певица Юлия Чичерина записала клип на песню "Рвать", который посвящен "героям Донбасса". Видеоклип опубликован на Youtube-канале певицы.

Напомним, Depeche Mode выпустили клип в стиле фильмов Тарантино. Ролик набрал уже более 400 тысяч просмотров.

Теги материала: тигр, Ленинград, клип, видео, видеоклип, новая песня
Новости СМИ2
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