Новый клип "Ленинграда" набрал за сутки более 100 тысяч просмотров

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, известная группа "Ленинград" представила новый клип на песню "Кольщик", который чуть менее чем за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

Режиссером нового клипа стал известный Илья Найшуллер.

Стоит отметить, что "изюминкой" клипа стал видеоряд, который производиться в обратном порядке.

Но в сети уже появились версии монтажа клипа, где все события происходят с начала до конца, а не наоборот, как в оригинальном замысле режиссера.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российская певица Юлия Чичерина записала клип на песню "Рвать", который посвящен "героям Донбасса" . Видеоклип опубликован на Youtube-канале певицы.