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Стали известны имена музыкантов, получивших премию Grammy
13.02.2017 11:14

Стали известны имена музыкантов, получивших премию Grammy

В Лос-Анджелесе 12 февраля прошла 59-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии Grammy. Имена лауреатов в 84-х номинациях названы на сайте премии.

Ведущим церемонии в этом году был актер и телеведущий  Джеймс Корден.

Британская певица Адель удостоена главными наградами церемонии. Таким образом, ее песню Hello признали "Записью года" и "Песней года". А пластинку "25" - "Альбомом года".

Свою речь об альбоме певица посвятила американской поп-диве Бейонсе и ее альбому Lemonade. Адель назвала его "монументальным, очень хорошо продуманным, волшебным и одухотворенным". После своих слов, Адель переломила доставшуюся ей статуэтку пополам и отдала вторую половину Бейонсе.

Лауреатами в категории "Лучший новый артист или музыкальный коллектив" стал Chance The Rapper. Ему также присудили статуэтки за лучшее реп-исполнение и лучший реп-альбом.

Лучшим рок-альбомом была признана пластинка группы Cage The Elephant под названием "Tell Me I'm Pretty".

На концертной части церемонии выступили группа The Weeknd и дуэт Daft Punk. Стоит отметить, что для французской электронной группы выступление на Grammy было первым после появления на церемонии в 2014 году.

А Lady Gaga разделила сцену с рок-группой Metallica.

Также исполнители почтили память и умерших в прошлом году музыкантов. Адель исполнила трибьют Джорджу Майклу, а Bruno Mars и группа The Time почтили память Prince. 

Музыкальную премию начали вручать в 1959-м году. Ей соответствует "Оскар" в кино и "Эмми"  в телеиндустрии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дэвиду Боуи посмертно вручили статуэтку Grammy за его альбом Blackstar, который победил в номинации "Лучший альтернативный альбом".

Теги материала: Grammy, Лос-Анджелес, премия, Музыкальная премия, церемония, награждение
Новости СМИ2
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