Дэвиду Боуи посмертно вручили премию Grammy

MIGnews.com.ua

Британского рок-исполнителя Дэвида Боуи посмертно наградили музыкальной премией Grammy на 59-й церемонии вручения награды, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в Twitter церемонии.

Исполнитель, который скончался в 2016 году, получил премию Grammy Американской академии звукозаписи за свою пластинку Blackstar, которая и была признана лучшим альтернативным альбомом.

Также британская певица Адель стала претендентом на премию в 5 номинациях. Таким образом она победила в номинации "Лучший поп-альбом" за пластинку "25".

Адель вручили премию за песню Hello в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". В этой номинации британская певица оставила позади американскую поп-диву Бейонсе с ее композицией Hold Up.

Зато Бейонсе получила награду за клип Formation в категории "Лучшее видео".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, музыкальная премия Grammy назвала своих номинантов. В список вошли британская певица Адель, американская поп-исполнительница Байонсе, группа Twenty One Pilots, Rihanna и Drake и другие.