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Дэвиду Боуи посмертно вручили премию Grammy
13.02.2017 09:01

Дэвиду Боуи посмертно вручили премию Grammy

Британского рок-исполнителя Дэвида Боуи посмертно наградили музыкальной премией Grammy на 59-й церемонии вручения награды, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в Twitter церемонии.

Исполнитель, который скончался в 2016 году, получил премию Grammy Американской академии звукозаписи за свою пластинку Blackstar, которая и была признана лучшим альтернативным альбомом.

Также британская певица Адель стала претендентом на премию в 5 номинациях. Таким образом она победила в номинации "Лучший поп-альбом" за пластинку "25". 

Адель вручили премию за песню Hello в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". В этой номинации британская певица оставила позади американскую поп-диву Бейонсе с ее композицией Hold Up.

Зато Бейонсе получила награду за клип Formation в категории "Лучшее видео".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, музыкальная премия Grammy назвала своих номинантов. В список вошли британская певица Адель, американская поп-исполнительница Байонсе, группа Twenty One Pilots, Rihanna и Drake и другие. 

Теги материала: Grammy, церемония, вручение, премия, Лос-Анджелес, Адель, Бейонсе
Новости СМИ2
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