Дэвиду Боуи посмертно вручили премию Grammy

Британского рок-исполнителя Дэвида Боуи посмертно наградили музыкальной премией Grammy на 59-й церемонии вручения награды, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в Twitter церемонии.
Исполнитель, который скончался в 2016 году, получил премию Grammy Американской академии звукозаписи за свою пластинку Blackstar, которая и была признана лучшим альтернативным альбомом.
Также британская певица Адель стала претендентом на премию в 5 номинациях. Таким образом она победила в номинации "Лучший поп-альбом" за пластинку "25".
Congrats Best Pop Vocal Album '25' @Adele #GRAMMYs pic.twitter.com/A0mI3JrkTX— Recording Academy (@RecordingAcad) 12 февраля 2017 г.
Адель вручили премию за песню Hello в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". В этой номинации британская певица оставила позади американскую поп-диву Бейонсе с ее композицией Hold Up.
Зато Бейонсе получила награду за клип Formation в категории "Лучшее видео".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, музыкальная премия Grammy назвала своих номинантов. В список вошли британская певица Адель, американская поп-исполнительница Байонсе, группа Twenty One Pilots, Rihanna и Drake и другие.