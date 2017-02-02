Беременная двойней Бейонсе снялась в откровенной фотосессии

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На официальном сайте знаменитой американской певицы Бейонсе появились снимки, на которых она позирует частично и полностью обнаженной. На фотографиях певица запечатлена с округлившимся животом. Об этом сообщает The Sun .

Помимо этого стало известно, что Бейонсе приняла решение об участии в такой фотосессии, вдохновившись картиной "Рождение Венеры" итальянского художника Сандро Боттичелли. На самой известной картине Боттичелли изображена богиня Венера, которая только вышла из моря в облике девушки. Такой образ и хотела воссоздать певица на снимках. Также на фотографиях можно увидеть дочь Бейонсе Блю Айви.