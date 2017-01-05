Джоли разрешила Питту увидеть детей на Рождество

MIGnews.com.ua

Анжелина Джоли, которая на время судебного разбирательства получила единоличную опеку над их с Брэдом Питтом детьми, разрешила бывшему супругу увидеть детей на праздники. Об этом пишет Сегодня .

Вначале Питт увиделся с детьми на Рождество. После этого ему разрешили увидеть сыновей и дочерей еще раз, но только под присмотром соцработника, так как Джоли считает Питта потенциально опасным для детей.

В то же время, в СМИ обсуждают новый судебный иск, который подала команда Джоли. В документах идет речь о том, что Питт настаивает на соблюдении строгой конфиденциальности в деле, потому что "до ужаса боится, что всплывет правда относительно его жестокого обращения с детьми и неподобающего поведения".

Что под этим имеют в виду адвокаты Джоли - неизвестно, так как ФБР и Департамент по делам семьи и детей прекратили расследование относительно Питта из-за отсутствия улик.

"С него сняты все подозрения. Очевидно, что суд не станет принимать всерьез выдумки Джоли", - заявил журналистам инсайдер Питта.

Следующее судебное заседание должно состоятся на днях.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, из-за развода с Брэдом Питтом Анжелина джоли похудела до 34 килограммов. Больше всего разочарований Джоли принесло окончание расследования Федерального бюро расследований дела о жестоком обращении Питта с их старшим сыном.