ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Relax - Шоубизнес
Джанет Джексон родила первенца в 50 лет
04.01.2017 09:54

Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

Во вторник, 3 января, 50-летняя Джанет Джексон родила первенца. Об этом сообщил Корреспондент.

Стоит отметить, что Джанет, несмотря на возраст, роды перенесла легко и чувствует себя хорошо.

Наследника Джанет Джексон и ее мужа-миллионера катарского происхождения Виссама аль-Мана назвали Эйссу(Иссу) аль-Ман.

Кроме этого, у сестры короля поп-музыки Майкла Джексона есть более 50 племянниц и племянников.

В апреле 2016 года Джанет Джексон отменила мировое турне, объяснив, что собирается посвятить себя планированию семьи, а в октябре подтвердила слухи о своей беременности.

Напомним, известная американская актриса украинского происхождения Мила Кунис сообщила о рождении второго ребенка, который стал младшим братом ее двухлетней дочери Уайэтт Изабель.

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская телеведущая и скандальная журналистка Ксения Собчак родила своего первенца.

Теги материала: певица, беременность, роды, первенец, Джексон, Джанет Джексон, Майкл Джексон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Новый клип Бейонсе набрал 2,5 млн просмотров за сутки
Важное
Новый клип Бейонсе набрал 2,5 млн просмотров за сутки  Видеорепортаж
Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых певиц 2016 года
Важное
Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых певиц 2016 года
Пресс-секретарь СБУ подтвердила запрет концертов Королевой на территории Украины
Важное
Пресс-секретарь СБУ подтвердила запрет концертов Королевой на территории Украины
Рианна удивила фанатов необычной прической
Важное
Рианна удивила фанатов необычной прической
В сети появились фото помолодевшей Пугачевой
Важное
В сети появились фото помолодевшей Пугачевой  Фоторепортаж
Мила Кунис беременна вторым ребенком
Важное
Мила Кунис беременна вторым ребенком

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник
Эксклюзив  Полиция: Взрыв в сумской многоэтажке устроил шизофреник  Видеорепортаж
04.01.2017
Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего
Эксклюзив  Туркова: Фразой "денег нет, но вы держитесь" Медведев призывал россиян стоять до последнего  Видеорепортаж
04.01.2017
Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"
Эксклюзив  Туркова: Словом года в России стало выражение "крымнаш"  Видеорепортаж
04.01.2017
Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика