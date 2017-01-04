Джанет Джексон родила первенца в 50 лет

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, 50-летняя Джанет Джексон родила первенца. Об этом сообщил Корреспондент .

Стоит отметить, что Джанет, несмотря на возраст, роды перенесла легко и чувствует себя хорошо.

Наследника Джанет Джексон и ее мужа-миллионера катарского происхождения Виссама аль-Мана назвали Эйссу(Иссу) аль-Ман.

Кроме этого, у сестры короля поп-музыки Майкла Джексона есть более 50 племянниц и племянников.

В апреле 2016 года Джанет Джексон отменила мировое турне, объяснив, что собирается посвятить себя планированию семьи, а в октябре подтвердила слухи о своей беременности.

Напомним, известная американская актриса украинского происхождения Мила Кунис сообщила о рождении второго ребенка , который стал младшим братом ее двухлетней дочери Уайэтт Изабель.