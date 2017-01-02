Маккартни исполнил хит Beatles на новогодней вечеринке у Абрамовича

MIGnews.com.ua

В новогоднюю ночь бывший участник культовой группы The Beatles Полл Маккартни выступил на вечеринке Романа Абрамовича. Об этом сообщила Мeduza .

Стоит отметить, что вечеринка происходила на французском острове Сен-Бартелеми.

Во время выступления известной группы The Killers Маккартни вышел на сцену и спел с ними песню Helter Skelter с Белого альбома группы The Beatles.

Британские СМИ заявляют, что выступление Маккартни было не запланированным и состоялось оно только благодаря его внезапной инициативе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США во время выступления на фестивале Oldchella британский музыкант Пол Маккартни пригласил на сцену барбадосскую певицу Рианну .