Маккартни исполнил хит Beatles на новогодней вечеринке у Абрамовича

В новогоднюю ночь бывший участник культовой группы The Beatles Полл Маккартни выступил на вечеринке Романа Абрамовича. Об этом сообщила Мeduza.
Стоит отметить, что вечеринка происходила на французском острове Сен-Бартелеми.
Во время выступления известной группы The Killers Маккартни вышел на сцену и спел с ними песню Helter Skelter с Белого альбома группы The Beatles.
Британские СМИ заявляют, что выступление Маккартни было не запланированным и состоялось оно только благодаря его внезапной инициативе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США во время выступления на фестивале Oldchella британский музыкант Пол Маккартни пригласил на сцену барбадосскую певицу Рианну.
Напомним, бывший участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни обратился в US Copyright Office (Бюро авторского права США) с запросом о возвращении ему прав на собственные произведения.