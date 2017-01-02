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Маккартни исполнил хит Beatles на новогодней вечеринке у Абрамовича
02.01.2017 16:51

Маккартни исполнил хит Beatles на новогодней вечеринке у Абрамовича  Видеорепортаж

В новогоднюю ночь бывший участник культовой группы The Beatles Полл Маккартни выступил на вечеринке Романа Абрамовича. Об этом сообщила Мeduza.

Стоит отметить, что вечеринка происходила на французском острове Сен-Бартелеми.

Во время выступления известной группы The Killers Маккартни вышел на сцену и спел с ними песню Helter Skelter с Белого альбома группы The Beatles.

Британские СМИ заявляют, что выступление Маккартни было не запланированным и состоялось оно только благодаря его внезапной инициативе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США во время выступления на фестивале Oldchella британский музыкант Пол Маккартни пригласил на сцену барбадосскую певицу Рианну.

Напомним, бывший участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни обратился в US Copyright Office (Бюро авторского права США) с запросом о возвращении ему прав на собственные произведения.

Теги материала: Пол Маккартни, Битлз, песня, шоубизнес, Абрамович, ВИДЕО
Новости СМИ2
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