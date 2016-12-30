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Эксперты до сих пор не могут выяснить причину смерти Джорджа Майкла
30.12.2016 20:39

Эксперты до сих пор не могут выяснить причину смерти Джорджа Майкла

Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, умершего 25 декабря, не помогли определить причины его смерти. Об этом сообщил УНИАН.

По данным источника 30 декабря полиция Долины Темзы заявила, что будут проведены дополнительные тесты, так как прежние не дали никаких результатов.

Стоит отметить, что смерть Джорджа Майкла до сих пор рассматривается как неожиданная, но доказательств того, что она была неестественной, у полиции нет.

Напомним, Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. За свою карьеру певец получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году. А в день Рождества Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет.

Как сообщал Mignews.com.ua, ранее причиной смерти известного певца считали сердечный приступ.

Теги материала: певец, знаменитость, смерть, экспертиза, полиция, Британия
Новости СМИ2
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