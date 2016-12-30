Серена Уильямс виходит замуж за основателя Reddit

MIGnews.com.ua

Американская теннисистка Серена Уильямс стала невестой основателя соцсети Reddit Алексиса Оганяна. Об этом событии Вильямс сообщила в соцсети своего возлюбленного, пишет Украинская Правда .

"Я сказала "Да", - написала теннисистка под рисунком, на котором изображено, как Оганян делает ей предложение руки и сердца.

В комментариях к своему посту Уильямс также рассказала, как бойфренд попросил ее руки.

Когда спортсменка пришла поздно домой, там ее ждала карета. Оганян повез свою девушку в Рим - город, где они впервые встретились.

"Он сказал мне четыре слова и я ответела "Да", - написала Уильямс.

"Ты сделала меня самым счастливым человеком на планете", - прокомментировал пост любимой Оганян.

Примечательно, что до этого момента Серена Уильямс держала подробности своей личной жизни в тайне. Своих поклонников она радовала снимками своего спортивного тела.

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