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В Голливуде определили самые провальные фильмы 2016 года
30.12.2016 10:05

В Голливуде определили самые провальные фильмы 2016 года

В Голливуде объявили список самых провальных кинофильмов 2016 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На первом месте рейтинга - кинолента "Бен Гур" российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Фильм принес $120 миллионов убытков. Сюда входит $110 миллионов и средства на маркетинг. Мировой прокат окупил создателям всего лишь $94,1 миллиона, а это 43% расходов.

За "Бен Гуром" идет фильм Стивена Спилберга "Большой и добрый великан", который окупился на 64%, при том, что потери составляют около $100 миллионов.

Третье метро заняла работа Алекса Пройаса "Боги Египта", которая принесла 90 миллионов долларов убытков.

Также в антирейтинг вошли "Глубоководное погружение" с убытком в $60 миллионов, "Охотник. Зимние войны" - $75 миллионов, "Шпионы-союзники" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр - создатели потеряли около $80 миллионов, работа Пола Фига "Охотники за привидениями" - $ 70 миллионов, фильм "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина $ 70 миллионов долларов.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года по версии журнала Forbes. Фильмы с ее участием собрали в прокате 1,2 млрд долларов.

Теги материала: КИНО, Голливуд, рейтинг, убытки
Новости СМИ2
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