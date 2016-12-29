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Forbes назвал самую кассовую актрису 2016 года
29.12.2016 09:34

Forbes назвал самую кассовую актрису 2016 года

Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года по версии журнала Forbes. Об этом сообщает ВВС.

В этом году фильмы с ее участием: "Капитан Америка: гражданская война" (в украинском переводе - "Первый мститель: Противостояние") и "Аве Цезарь!" - в общей сумме собрали в прокате 1,2 млрд долларов.

Партнеры Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший заняли второе место в списке Forbes с 1,15 млрд долларов каждый.

В прошлом году первое место в списке "Самый кассовый актер мирового кинопроката" занял Крис Претт, а в 2014 - Дженифер Лоуренс.

В пятерку самых кассовых актеров также вошла актриса Марго Робби, которая сыграла в комедийном боевике "Отряд самоубийц", он собрал в прокате 749 млн долларов. И Эми Адамс с фильмом "Прибытие" и "Бетмен против Супрмена".

Forbes составляет ежегодный список самых кассовых актеров по данным сборов мирового кинопроката, которые предоставляет сайт Box Office Mojo. При этом в список могут попасть лишь актеры, которые исполняли главные роли в фильмах. Поэтому финансовые показатели проката анимационных фильмов, которые могли озвучивать актеры, не учитываются.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Google  назвал самых популярных актеров 2016 года. Самым популярным актером, судя по запросам в поисковике, стал Бред Питт, а самой популярной актрисой - Меган Маркл.

 

 

Теги материала: кино, Forbes, рейтинг, актриса, Скарлет Йоханссон
Новости СМИ2
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