Леди Гага выходит замуж за собственного агента

В четверг, 2 ноября, стало известно, что агент и бойфренд певицы Леди Гаги Кристиан Карино сделал предложение возлюбленной еще летом, сообщает ELLE.
Стоит отметить, что информация о их романе просочилась, когда влюбленные целовались на публике и попали под прицелы фотокамер после выступления певицы на Супербоуле в Хьюстоне.
Кроме того, 48-летний менеджер уже успел взять благословение у отца 31-летней звезды.
По данным источника, Леди Гага предложение приняла, но дату церемонии влюбленные решили отложить до тех пор, пока здоровье певицу не придет в норму.
Напомним, что сейчас певица борется с болезнью - фибромиалгией. Это заболевание, которое вызывает хроническую боль в мышцах. Именно это болезнь стала причиной отмены большую часть концертов в Европе.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, американская певица Леди Гага сообщила в своем Instagram о плохом самочувствии и извинилась за отмену концерта. Несколько дней назад в рамках кинофестиваля в Торонто, во время премьеры документальной ленты "Гага: пять футов и два дюйма" певица показала кадры, в которых признается, что с 2013 года страдает фибромиалгией.