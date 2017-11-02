Леди Гага выходит замуж за собственного агента

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, стало известно, что агент и бойфренд певицы Леди Гаги Кристиан Карино сделал предложение возлюбленной еще летом, сообщает ELLE .

Стоит отметить, что информация о их романе просочилась, когда влюбленные целовались на публике и попали под прицелы фотокамер после выступления певицы на Супербоуле в Хьюстоне.

Кроме того, 48-летний менеджер уже успел взять благословение у отца 31-летней звезды.

По данным источника, Леди Гага предложение приняла, но дату церемонии влюбленные решили отложить до тех пор, пока здоровье певицу не придет в норму.

Напомним, что сейчас певица борется с болезнью - фибромиалгией. Это заболевание, которое вызывает хроническую боль в мышцах. Именно это болезнь стала причиной отмены большую часть концертов в Европе.