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Брат признавшегося в нетрадиционной ориентации Спейси рассказал об отце-педофиле
31.10.2017 10:56

Брат признавшегося в нетрадиционной ориентации Спейси рассказал об отце-педофиле

Брат известного актера Кевина Спейси Рэндалл Фаулер рассказал о тяжелом и мрачном детстве после того, как вокруг Спейси разразился сексуальный скандал, сообщает КП.

Рэндалл и Кевин родились в Нью-Джерси, в семье технического писателя Томаса Джеффри Фаулера и секретарши Кэтлин Энн Натсон. У братьев была старшая сестра Джулия. Отец был тираном, деспотом и нацистом, державшим в ужасе жену и детей. Отношения между отцом и матерью разладились в 1963 году, когда Кэтлин узнала, что ее муж изнасиловал малолетнюю девочку, которая приходилась им родственницей.

Также Фаулер рассказал, что их отец был педофилом: с 12 лет на протяжении 4 лет его насиловал собственный отец. В свою очередь, Рэндалл угрожал отцу, что если он хоть пальцем прикоснется к Кевину, то он расскажет всем об этом . Таким образом Фаулер пытался защитить младшего брата.

"Кевину приходилось выживать, он стал очень хитрым и умным. Мне кажется, он решил стать актером, чтобы избавиться от той эмоциональной боли, которую пережил в детстве. При таких родителях у нас совершенно не было шансов вырасти нормальными. У меня было четыре брака и множество связей - но я так и не смог стать счастливым", - рассказал Рэндалл.

Напомним, актер сериала "Star Trek" Энтони Рэпп сообщил СМИ: 30 лет назад Кевин Спейси в состоянии алкогольного опьянения приставал к нему и пытался соблазнить во время вечеринки. Энтони на тот момент было всего 14 лет, Кевину - 26. В ответ обладатель "Оскара" публично извинился перед Рэппом в Twitter.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Теги материала: Кевин Спейси, брат, педофилия
Новости СМИ2
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