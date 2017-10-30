Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

MIGnews.com.ua

В понедельник, 30 октября, известный американский актер и двукратный обладатель премии Оскар Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает последних. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Кевин Спейси решил рассказать об этом после того, как актер из фильма "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах в 1986 году. Актер пояснил, что помнит Рэппа, и принес ему извинения за "крайне неуместное пьяное поведение".

"Эта история побудила меня заняться другой стороной моей жизни. Я знаю, что есть и иные истории обо мне и что некоторые из них подпитываются тем фактом, что я защищаю свою личную жизнь. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь я выбираю жить как гей", - рассказал Спейси.