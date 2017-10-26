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Орландо Блум рассказал, что готов к новому браку
26.10.2017 16:16

Орландо Блум рассказал, что готов к новому браку

Известный голливудский актер Орландо Блум, который расстался с Кэти Перри в феврале, до сих пор не завел серьезные отношения, но готов к новому браку,  сообщает Сегодня.

По данным источника, актеру приписывали романы с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили, Ниной Добрев и Селеной Гомес. Однако сам Блум долго хранил молчание, не комментируя свою личную жизнь и вообще никак не откровенничая с прессой по этому поводу.

Стоит отметить, что во время разговора с ведущим телешоу канала Fox Эй-Джеем Каллоуэем, Орландо обратил внимание на булавку, украшавшую лацкан пиджака Эй-Джея. В ответ на комплимент ведущий сообщил, что это подарок его подруги.

"Вот! Мне нужна жена. Можете ли вы помочь мне с этим делом? Я действительно ищу жену - человека, который будет обо мне заботиться, который подарит мне такую булавку", - заявил Орландо Блум.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известный голливудский актер Орландо Блум приехал в одну из школ Славянска.

Теги материала: Орландо Блум, женитьба
Новости СМИ2
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