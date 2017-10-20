Преступники похитили у известной певицы дизайнерские сумки и очки, но оставили бриллианты

MIGnews.com.ua

Популярную американскую певицу Мэрайю Кэри ограбили неизвестные. В ее особняк в Лос-Анджелесе ночью ворвались преступники, вынесшие из ее владений сумки и солнцезащитные очки известных дизайнеров на сумму более 50 тысяч долларов, передает ТСН.

По информации издания, воры по неизвестной причине не забрали ее драгоценности: золото, бриллианты, украшения, находящиеся в доме. Полиция выяснила, что злоумышленники залезли в дом через окно на последнем этаже, подставив к нему длинную лестницу.

При этом работники, охраняющие в это время особняк певицы, поняли, что особняк ограбили, лишь спустя три часа после самой кражи, несмотря на то, что в поместье сигнализация пребывала в действии все это время. Самой звезды во время происшествия дома не было, так как она в это время отдыхала с детьми в Нью-Йорке.

Расследованием происшествия занялись правоохранительные органы. Также за последний месяц были ограблены частные владения целого ряда знаменитостей. В их числе Кендалл Дженнер, Аланис Моррисетт, Дэвид Спейд, Эмми Россум.