Преступники похитили у известной певицы дизайнерские сумки и очки, но оставили бриллианты

Популярную американскую певицу Мэрайю Кэри ограбили неизвестные. В ее особняк в Лос-Анджелесе ночью ворвались преступники, вынесшие из ее владений сумки и солнцезащитные очки известных дизайнеров на сумму более 50 тысяч долларов, передает ТСН.
По информации издания, воры по неизвестной причине не забрали ее драгоценности: золото, бриллианты, украшения, находящиеся в доме. Полиция выяснила, что злоумышленники залезли в дом через окно на последнем этаже, подставив к нему длинную лестницу.
При этом работники, охраняющие в это время особняк певицы, поняли, что особняк ограбили, лишь спустя три часа после самой кражи, несмотря на то, что в поместье сигнализация пребывала в действии все это время. Самой звезды во время происшествия дома не было, так как она в это время отдыхала с детьми в Нью-Йорке.
Расследованием происшествия занялись правоохранительные органы. Также за последний месяц были ограблены частные владения целого ряда знаменитостей. В их числе Кендалл Дженнер, Аланис Моррисетт, Дэвид Спейд, Эмми Россум.
Как сообщал MIGnews.com.ua, популярный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года. Первое место занимает британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг.