Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после объявления о третьей беременности

Во вторник, 10 октября, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком, сообщает ELLE.
По данным источника, Кэтрин до сих пор испытывает недомогание и сильный токсикоз, но она не могла пропустить вечер в честь Всемирного дня психического здоровья, который прошел в Букингемском дворце.
Кроме этого, по причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.
Стоит отметить, что для первого выхода после объявления о беременности герцогиня выбрала платье Temperley London из голубого кружева с небольшим черным бантом.
Как сообщал MIGnews.com.uа, британские букмекеры принимают ставки на пол и имя предполагаемого третьего ребенка Кейт Миддлтон.