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Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после объявления о третьей беременности
11.10.2017 12:41

Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после объявления о третьей беременности  Фоторепортаж

Во вторник, 10 октября, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком, сообщает ELLE.

По данным источника, Кэтрин до сих пор испытывает недомогание и сильный токсикоз, но она не могла пропустить вечер в честь Всемирного дня психического здоровья, который прошел в Букингемском дворце.

Кроме этого, по причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.

Стоит отметить, что для первого выхода после объявления о беременности  герцогиня выбрала платье Temperley London из голубого кружева с небольшим черным бантом.

Как сообщал MIGnews.com.uа, британские букмекеры принимают ставки на пол и имя предполагаемого третьего ребенка Кейт Миддлтон.

Теги материала: Кейт Миддлтон, беременность, ФОТО
Новости СМИ2
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