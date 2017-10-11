Кейт Миддлтон впервые вышла на публику после объявления о третьей беременности

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Во вторник, 10 октября, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком, сообщает ELLE .

По данным источника, Кэтрин до сих пор испытывает недомогание и сильный токсикоз, но она не могла пропустить вечер в честь Всемирного дня психического здоровья, который прошел в Букингемском дворце.

Кроме этого, по причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.

Стоит отметить, что для первого выхода после объявления о беременности герцогиня выбрала платье Temperley London из голубого кружева с небольшим черным бантом.