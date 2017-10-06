Литвинова намерена судиться из-за слухов о "свадьбе" с Земфирой

В четверг, 6 октября, Рената Литвинова все же прокомментировала слухи о браке с певицей Земфирой после приобретения этой новостью массовости, сообщает УНИАН.
По словам представителя Литвиновой, распространенная прессой информация не соответствует действительности и она намерена наказать авторов материала о ее свадьбе с певицей Земфирей Рамазановой.
"Рената очень расстроена, что такие лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь... Она будет искать способ наказать авторов за клевету", - заявила представитель Литвиновой.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в СМИ появилась информация о том, что певица Земфира Рамазанова и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились. Свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки.