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Литвинова намерена судиться из-за слухов о "свадьбе" с Земфирой
06.10.2017 08:09

Литвинова намерена судиться из-за слухов о "свадьбе" с Земфирой

В четверг, 6 октября, Рената Литвинова все же прокомментировала слухи о браке с певицей Земфирой после приобретения этой новостью массовости, сообщает УНИАН.

По словам представителя Литвиновой, распространенная прессой информация не соответствует действительности и она намерена наказать авторов материала о ее свадьбе с певицей Земфирей Рамазановой.

"Рената очень расстроена, что такие лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь... Она будет искать способ наказать авторов за клевету", - заявила представитель Литвиновой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в СМИ появилась информация о том, что певица Земфира Рамазанова и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились. Свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки.

 

 

Теги материала: Земфира, Литвинова, свадьба, слухи, клевета
Новости СМИ2
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