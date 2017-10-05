Кара Делевинь шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа

MIGnews.com.ua

Американская актриса, 25-летняя звезда Кара Делевинь еще раз доказала, что не боится меняться и соглашаться на новые экстравагантные предложения стилистов, сменив цвет волос. Фото с Карой в новом образе появилось на ее странице в социальной сети Instagram.

Ранее девушка обрезала длинные волосы, потом сбрила их наголо, отросшие волосы перекрасила в белый цвет, в этот раз Делевинь поэкспериментировала с цветом. Во время автограф-сессии, посвященной выходу новой книги модели под названием "Mirror, Mirror", Кара показала свои натурального цвета каштановые волосы.

Свой лук звезда дополнила облегающим синим платьем, а обновленную прическу подчеркнула очень ярким макияжем и темными густыми бровями. Поклонники, коментируя новый стиль Делевинь, отметили, что им нравится новый цвет волос, однако нашлись и те, кто вспомнил о Каре-блондинке.

"Скучаю по белым волосам", - написала пользователь социальной сети Instagram в комментариях.