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Кара Делевинь шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа
05.10.2017 18:31

Кара Делевинь шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа  Фоторепортаж

Американская актриса, 25-летняя звезда Кара Делевинь еще раз доказала, что не боится меняться и соглашаться на новые экстравагантные предложения стилистов, сменив цвет волос. Фото с Карой в новом образе появилось на ее странице в социальной сети Instagram.

Ранее девушка обрезала длинные волосы, потом сбрила их наголо, отросшие волосы перекрасила в белый цвет, в этот раз Делевинь поэкспериментировала с цветом. Во время автограф-сессии, посвященной выходу новой книги модели под названием "Mirror, Mirror", Кара показала свои натурального цвета каштановые волосы.

Свой лук звезда дополнила облегающим синим платьем, а обновленную прическу подчеркнула очень ярким макияжем и темными густыми бровями. Поклонники, коментируя новый стиль Делевинь, отметили, что им нравится новый цвет волос, однако нашлись и те, кто вспомнил о Каре-блондинке.

"Скучаю по белым волосам", - написала пользователь социальной сети Instagram в комментариях.

Как сообщал MIGnews.com.ua, модель из Украины Дарию Хлистун отобрали для участия в одном из грандиозных шоу наиболее известной в мире компании по продаже женского белья Victoria’s Secret в 2017 году. Девушке на данный момент 21 год, а родом она из Днепропетровской области. 

Теги материала: модель, актриса, имидж, шок, волосы, фото
Новости СМИ2
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