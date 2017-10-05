Земфира и Рената Литвинова сыграли свадьбу

В четверг, 5 октября, появилась информация о том, что певица Земфира Рамазанова и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились, сообщает Лента.
По данным источника, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки.
Кроме этого, представитель Литвиновой отказался комментировать информацию о бракосочетании.
Стоит отметить, что Земфира и Литвинова часто сотрудничают. В 2014 году певица представила официальное видео на песню «Жить в твоей голове». Режиссером этого клипа, как и нескольких других, была Литвинова. А Земфира писала звуковое сопровождение для некоторых фильмов Литвиновой.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, фанаты не поймали Земфиру, которая прыгнула в толпу на концерте. Несмотря на неприятный инцидент, певица решила не прекращать концерт.