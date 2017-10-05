Земфира и Рената Литвинова сыграли свадьбу

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, появилась информация о том, что певица Земфира Рамазанова и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились, сообщает Лента .

По данным источника, свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки.

Кроме этого, представитель Литвиновой отказался комментировать информацию о бракосочетании.

Стоит отметить, что Земфира и Литвинова часто сотрудничают. В 2014 году певица представила официальное видео на песню «Жить в твоей голове». Режиссером этого клипа, как и нескольких других, была Литвинова. А Земфира писала звуковое сопровождение для некоторых фильмов Литвиновой.