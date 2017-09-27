Стало известно о тайной помолвке актеров из "Игры престолов"

Актеры из популярного американского сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли обручились, сообщает ELLE.
О помолвке рассказал приближенный к знаменитой паре источник.
Также он добавил, что 30-летние Кит и Роуз уже успели сообщить радостную новость родным и близким.
"Кит знал с самого начала, что им суждено быть вместе, однако хотел найти подходящий дом до предложения руки и сердца, в котором он и Роуз создадут новую семью" - отметил источник.
Стоит отметить, что подходящий дом актер уже приобрел в Восточной Англии. Будущее семейное гнездышко обошлось актеру в 2,5 миллиона долларов.
Кроме этого, в одном из шоу, в котором вместе с Китом присутствовала Николь Кидман, актриса спросила, скоро ли свадьба, однако Харингтон попросил дать ему время, чтобы "следовать всем этапам отношений поочередно".
Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети появилось видео, на котором играющая роль Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс демонстрирует поразительное мастерство владения кинжалом.