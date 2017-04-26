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Стала известна причина визита Пьера Ришара в Киев
26.04.2017 10:15

Стала известна причина визита Пьера Ришара в Киев  Фоторепортаж

Известный французский актер Пьер Ришар приехал в столицу Украины ни кому об этом не сказав заранее, сообщают Українські новини.

Стоит отметить, что француз более всего известен благодаря фильмам "Игрушка", "Укол зонтиком" и "Папаши".

По данным источника, что Ришар провел несколько дней в Киеве, чтобы представить украинцам свое вино из собственных виноградников, которые находятся на  Юге Франции.

Кроме этого, о приезде 82-летнего актера никому не было известно, поэтому встреча посреди улицы месье Ришара стала для многих прохожих неожиданностью.

Стоимость бутылки вина из винодельни актера стартовала от 700 гривен. При этом желающих встретиться с легендарным актером оказалось немало.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 25 апреля французский актер Пьер Ришар был замечен в компании украинки в Киеве.

Теги материала: актер, Франция, вино, Киев, ФОТО
Новости СМИ2
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