Американский полицейский не устоял в схватке с гусем: видео

MIGnews.com.ua

В США на полицейского офицера несколько раз напал агрессивный гусь, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что этот инцидент произошел в небольшом городе Кларксквилл штата Индиана.

По данным источника, птица по непонятным причинам атаковала мужчину, когда тот направлялся на работу. Столкновение полицейского и раздражительного гуся удалось зафиксировать на видео, которое уже набрало тысячи просмотров.

Кроме этого птица напала на местного полицейского несколько раз, причем последний закончился падением мужчины в кусты. Выбравшись из кустов, он вынужден был спасаться бегством.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Китае в городе Гунпин, провинция Гуандун, произошло дорожно-транспортное происшествие из-за сбежавшего с местной фермы страуса, который ринулся на проезжую часть.