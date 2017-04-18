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Американский полицейский не устоял в схватке с гусем: видео
18.04.2017 11:10

Американский полицейский не устоял в схватке с гусем: видео  Видеорепортаж

В США на полицейского офицера несколько раз напал агрессивный гусь, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что этот инцидент произошел в небольшом городе Кларксквилл штата Индиана.

По данным источника, птица по непонятным причинам атаковала мужчину, когда тот направлялся на работу. Столкновение полицейского и раздражительного гуся удалось зафиксировать на видео, которое уже набрало тысячи просмотров.

Кроме этого птица напала на местного полицейского несколько раз, причем последний закончился падением мужчины в кусты. Выбравшись из кустов, он вынужден был спасаться бегством.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Китае в городе Гунпин, провинция Гуандун, произошло дорожно-транспортное происшествие из-за сбежавшего с местной фермы страуса, который ринулся на проезжую часть.

Теги материала: птица, ВИДЕО, полицейские, Америка
Новости СМИ2
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