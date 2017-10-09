В сети появился трейлер нового сезона "Секретных материалов"

MIGnews.com.ua

Трейлер 11 сезона популярного американского сериала "Секретные материалы" был опубликован на официальном канале телешоу на YouTube.

Всего за сутки видео просмотрели более 360 тысяч раз.

Известно, что в новом сезоне будет десять серий, его премьера состоится в начале следующего года. В этот раз главные герои Фокс Малдер и Дана Скалли должны будут столкнуться со злодеем, который пообещал устроить "ад на Земле".

Первый сезон "Секретных материалов" вышел в 1993 году, в 2002 году сериал закрыли. Однако в 2016 году его возобновили после перерыва в 14 лет.