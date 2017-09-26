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Стало известна дата выхода новой части "Оно"
26.09.2017 11:41

Стало известна дата выхода новой части "Оно"

Киностудия Warner Bros. заявила о планах выпустить сиквел фильма ужасов "Оно", снятого по книге Стивена Кинга, сообщает Корреспондент.

По данным источника, кинолента появится на экранах уже 6 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что режиссером картины будет останется Андрес Мускетти, который снял первую часть нашумевшего фильма ужасов.

Ожидается, что в основу сюжета будет положена история о главных героях первой части, однако события будут разворачиваться спустя 27 лет после произошедшего в оригинальном фильме.

Персонажам из первой части придется встретиться вновь, чтобы противостоять злому клоуну Пеннивайзу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Стивен Кинг запретил Трампу смотреть свои фильмы ужасов и пожелал "убиться об стену".

Теги материала: кино, Кинг, дата, выход
Новости СМИ2
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