Стало известна дата выхода новой части "Оно"

MIGnews.com.ua

Киностудия Warner Bros. заявила о планах выпустить сиквел фильма ужасов "Оно", снятого по книге Стивена Кинга, сообщает Корреспондент .

По данным источника, кинолента появится на экранах уже 6 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что режиссером картины будет останется Андрес Мускетти, который снял первую часть нашумевшего фильма ужасов.

Ожидается, что в основу сюжета будет положена история о главных героях первой части, однако события будут разворачиваться спустя 27 лет после произошедшего в оригинальном фильме.

Персонажам из первой части придется встретиться вновь, чтобы противостоять злому клоуну Пеннивайзу.