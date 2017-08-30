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На острове Лидо стартовал 74-й Венецианский кинофестиваль
30.08.2017 13:48

На острове Лидо стартовал 74-й Венецианский кинофестиваль

Венецианский кинофестиваль стартовал в среду, 30 августа, на острове Лидо, он продлиться до 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Всего в основную конкурсную программу 74-й Венецианского кинофестиваля вошел 21 фильм, из которых только один получит главную приз - статуэтку Золотой лев. Среди претендентов оказались фильмы Даррена Аронофски, Ай Вейвея, Джорджа Клуни, Гильермо дель Торо и иных режиссеров.

Сообщается, что Венецианский фестиваль откроет конкурсный показ комедийной драмы Александра Пэйна "Уменьшение". Главные роли в киноленте исполнили Кристоф Вальц и Мэтт Дэймон, который также сыграл в режиссерской работе Джорджа Клуни "Субурбикон".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, кинолента "Уровень черного" будет претендовать на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины.

Теги материала: фестиваль, кино, фильм, премия
Новости СМИ2
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