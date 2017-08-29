Стал известен фильм-претендент на "Оскар" от Украины

MIGnews.com.ua

Кинолента "Уровень черного" будет претендовать на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook.

"Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-претендент от Украины - "Уровень черного", режиссер Валентин Васянович", - говорится в сообщении.

Главным героем фильма стал свадебный фотограф.

"Одиночество живет в большом городе. Костя, свадебный фотограф, тоже в нем живет. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж много: парализованный после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина", - отмечается в описании киноленты.