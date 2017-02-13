Новый трейлер картины "Призрак в доспехах" появился в свободном доступе

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Во всемирной сети был опубликован свежий трейлер картины "Призрак в доспехах", которая являеться современной экранизацией классического сериала-аниме, сообщает Zn.ua .

На большом экране фильм можно будет увидеть уже в марте этого года.

В 2029 году, вследствие широко распространившийся сети и компьютерным технологиям, почти все население Земли внедрили себе разные нейронные имплантаты. Но это принесло ранее неизвестную опасность человечеству: возможными стали новые противозаконные действия связанные с так называемым "взломом мозга".

Известный компьютерный хакер, которого довольно долго разыскивает полиция, по кличке "Кукловод", начинает вмешиваться в политику, и тогда так называемый "9-й Отдел" Бюро Общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащённый самой современной техникой, начинает расследование дела "Кукловода" по приказу органов.

Скарлетт Йоханссон исполняет главную роль в картине, режиссер фильма - Руперт Сандерс.