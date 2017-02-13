ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax - Кино
Новый трейлер картины "Призрак в доспехах" появился в свободном доступе
13.02.2017 20:01

Новый трейлер картины "Призрак в доспехах" появился в свободном доступе  Видеорепортаж

Во всемирной сети был опубликован свежий трейлер картины "Призрак в доспехах", которая являеться современной экранизацией классического сериала-аниме, сообщает Zn.ua.

На большом экране фильм можно будет увидеть уже в марте этого года.

В 2029 году, вследствие широко распространившийся сети и компьютерным технологиям, почти все население Земли внедрили себе разные нейронные имплантаты. Но это принесло ранее неизвестную опасность человечеству: возможными стали новые противозаконные действия связанные с так называемым "взломом мозга".

Известный компьютерный хакер, которого довольно долго разыскивает полиция, по кличке "Кукловод",  начинает вмешиваться в политику, и тогда так называемый "9-й Отдел" Бюро Общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащённый самой современной техникой, начинает расследование дела "Кукловода" по приказу органов.

Скарлетт Йоханссон исполняет главную роль в картине, режиссер фильма - Руперт Сандерс.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, финальный трейлер "Красавицы и чудовища" уже набрал почти 5 млн просмотров.

Теги материала: Скарлет Йоханссон, фильм, официальный трейлер, промо, ВИДЕО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Вышел трейлер фильма с "русским" Шварценеггером
Важное
Вышел трейлер фильма с "русским" Шварценеггером  Видеорепортаж
Кинопремия "Золотой Глобус": Мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" победил во всех номинациях
Важное
Кинопремия "Золотой Глобус": Мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" победил во всех номинациях
Новый трейлер "Шерлока" за сутки набрал полмиллиона просмотров
Важное
Новый трейлер "Шерлока" за сутки набрал полмиллиона просмотров  Видеорепортаж
Опубликован первый трейлер нового фильма "Человек-паук"
Важное
Опубликован первый трейлер нового фильма "Человек-паук"  Видеорепортаж
Вышел трейлер к фильму "Сфера", в котором снимается Эмма Уотсон
Важное
Вышел трейлер к фильму "Сфера", в котором снимается Эмма Уотсон
В сети появился международный трейлер фильма "Красавица и чудовище"
Важное
В сети появился международный трейлер фильма "Красавица и чудовище"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика