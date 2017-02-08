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Вышел трейлер фильма с "русским" Шварценеггером
08.02.2017 11:20

Вышел трейлер фильма с "русским" Шварценеггером  Видеорепортаж

Во вторник, 7 февраля, вышел первый трейлер нового фильма "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

За один день трейлер набрал более 300 тысяч просмотров.

Кинокартина основана на реальных событиях: 1 июля 2002 года из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании над Боденским озером столкнулись два самолета. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей российского архитектора Виталия Калоева. Мужчина, узнав, кто виновен в смерти его родных, убил авиадиспетчера Питера Нильсена. Четыре года мужчина провел в швейцарской тюрьме, а затем он был освобожден и отправлен в РФ.

Шварценеггер играет мужчину, потерявшего семью, а авиадиспетчера играет Скот МакНейри.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, финальный трейлер "Красавицы и чудовища" уже набрал почти 5 млн просмотров.

Теги материала: ВИДЕО, Арнольд Шварценеггер, авиакатастрофа, кино
Новости СМИ2
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