Вышел трейлер фильма с "русским" Шварценеггером

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, вышел первый трейлер нового фильма "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

За один день трейлер набрал более 300 тысяч просмотров.

Кинокартина основана на реальных событиях: 1 июля 2002 года из-за ошибки сотрудника авиадиспетчерской компании над Боденским озером столкнулись два самолета. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей российского архитектора Виталия Калоева. Мужчина, узнав, кто виновен в смерти его родных, убил авиадиспетчера Питера Нильсена. Четыре года мужчина провел в швейцарской тюрьме, а затем он был освобожден и отправлен в РФ.

Шварценеггер играет мужчину, потерявшего семью, а авиадиспетчера играет Скот МакНейри.