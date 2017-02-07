Украинский 3D-мультфильм "Никита Кожемяка" за выходные собрал за границей почти $200 тысяч

MIGnews.com.ua

Украинский полнометражный 3D-мультфильм "Никита Кожемяка" вышел в международный прокат и понравился иностранным зрителям, сообщает 24 канал .

За границей наш мультфильм "Никита Кожемяка" под названием "The Dragon Spell" в первый уикенд собрал почти 7,5 миллионов гривен.

По словам представителей Государственного агентства Украины по вопросам кино, за первую неделю в прокате Польши и Турции мультипликационный фильм собрал 160 и 115 тысяч долларов.

Кроме этого, вскоре "The Dragon Spell" появиться на экранах стран Балтии, а также во Вьетнаме, Казахстане и Венгрии.

Стоит отметить, что в украинском прокате это мультфильм тоже побил рекорды: его увидели более 200 тысяч зрителей и собрал он за прокат 12 миллионов гривен.