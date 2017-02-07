Всех номинантов на "Оскар-2017" собрали на одном фото

Во вторник, 7 февраля, в отеле Beverly Hilton американская киноакадемия организовывает завтрак, где собирала и сфотографировала всех номинантов на премию "Оскар", сообщает kinopoisk.ru.
Стоит отметить, что на общем фото было запечатлено 163 кинематографиста.
В список номинантов в 2017 году вошли такие громкие имена как Дензел Вашингтон, Кейси Аффлек, Мэтт Дэймон, Николь Кидман, и другие.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лос-Анджелесе представили список номинантов на премию Американской киноакадемии, вручение которой пройдет 26 февраля. В сети появился официальный трейлер премии "Оскар" 2017 года.
Напомним, кинолента "Ла Ла Ленд" повторила рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве" по количеству номинаций на премию "Оскар".