ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax - Кино
Всех номинантов на "Оскар-2017" собрали на одном фото
07.02.2017 09:11

Всех номинантов на "Оскар-2017" собрали на одном фото

Во вторник, 7 февраля, в отеле Beverly Hilton американская киноакадемия организовывает завтрак, где собирала и сфотографировала всех номинантов на премию "Оскар", сообщает kinopoisk.ru.

Стоит отметить, что на общем фото было запечатлено 163 кинематографиста.

В список номинантов в 2017 году вошли такие громкие имена как Дензел Вашингтон, Кейси Аффлек, Мэтт Дэймон, Николь Кидман, и другие.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лос-Анджелесе представили список номинантов на премию Американской киноакадемии, вручение которой пройдет 26 февраля. В сети появился официальный трейлер премии "Оскар" 2017 года.

Напомним, кинолента "Ла Ла Ленд" повторила рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве" по количеству номинаций на премию "Оскар".

Теги материала: ФОТО, Оскар, КИНО, кинопремьеры
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинский 3D-мультфильм "Никита Кожемяка" за выходные собрал за границей почти $200 тысяч
Важное
Украинский 3D-мультфильм "Никита Кожемяка" за выходные собрал за границей почти $200 тысяч
Трейлер продолжения "Бегущего по лезвию" набрал более 60 тыс. просмотров
Важное
Трейлер продолжения "Бегущего по лезвию" набрал более 60 тыс. просмотров  Видеорепортаж
Фильм "Киборги" обойдется Госкино в 24 млн грн
Важное
Фильм "Киборги" обойдется Госкино в 24 млн грн
В США мультфильм "Король Лев" признали национальным достоянием
Важное
В США мультфильм "Король Лев" признали национальным достоянием
Как изменились актеры трилогии "Властелин Колец" спустя 15 лет
Важное
Как изменились актеры трилогии "Властелин Колец" спустя 15 лет  Фоторепортаж
Американские критики признали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом 2016 года
Важное
Американские критики признали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом 2016 года

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика