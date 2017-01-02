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Анекдоты дня 2 января
02.01.2017 09:55

Анекдоты дня 2 января

1 января - лучший день в году, потому что его нет: сразу наступает 2 января!

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Только абсолютная сволочь может позвонить 1 января в 9 00 и задать невинный вопрос: "А что, вы еще спите?"

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Не расстраивайтесь, если в новогоднюю ночь вы останетесь дома, ведь остальные вечера вы проводите точно так же, только ещё и без салатов.

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Говорят, настоящие мужики перевелись. Интересно, куда? Я бы тоже туда перевелась.

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Самое радостное событие 2016-го - наконец-то этот ... год закончился!

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- Хочется как-то Новый год необычно встретить.

- Попробуй встретить трезвым.

- Не, экстрим не люблю.

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Новый год - семейный праздник. Как это здорово - собраться всей семьей за одним столом, обмениваться поздравлениями, радоваться шуткам, шутить в ответ, узнавать новости, делиться своими, ахать и удивляться, сопереживать, успокаивать и получать слова поддержки! Каждый - уткнувшись в свой смартфон...

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Боже мой, зачем люди зимой выходят из дома и едут на каких-то лыжах кататься, сноубордах, они что, не умеют лечь и лежать?

Теги материала: анекдоты, анекдоты про Новый год, юмор, приколы
Новости СМИ2
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